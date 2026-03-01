「バスケットボール男子・Ｗ杯アジア１次予選、日本７８−７２韓国」（１日、沖縄サントリーアリーナ）世界ランク２２位の日本は同５６位の韓国との激闘を制し、通算３勝１敗とし、グループ首位を守った。７月に行われる次戦・中国戦（アウェー）に勝利すれば、最終予選進出が決まる。ホーバス監督が電撃退任となり、桶谷大新監督就任初戦となった２月２６日の試合で中国に逆転負けを喫した日本。新体制初白星をあげたい日韓