G2「中山記念」は3番人気のレーベンスティール（牡6＝田中博、父リアルスティール）が好位でたくみな立ち回りを見せ、後続を引き離して重賞5勝目を飾った。G2は4勝目、1800メートル重賞は3勝目、中山重賞は3勝目。▽中山記念1936年、中山芝3200メートルでの開催が第1回。当初は年2回の開催があり、26年で100回目を迎えた。勝ち馬にキングヘイロー、ヴィクトワールピサなど。