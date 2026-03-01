AKB48〓橋彩音（28）が3月1日、都内で初写真集「ひとり姉妹」発売記念会見に出席し、不老を誓った。ベビーフェイスで実年齢よりも若く見られることも多く、童顔に見えるメークも追求するなど普段から力を入れている。会見でも「見た目が若いねと言われるのはめっちゃうれしい」といい「ずっとこのままでいたいです。若いままで。老けずに頑張りたいです」と意気込んだ。コツについては「一番大事なのはマインド」と語り「疲れたと