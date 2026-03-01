中東情勢悪化にともない、羽田と中東を結ぶ航空便が欠航するなど影響が出ています。日本航空はアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、羽田とカタールの首都ドーハを結ぶ路線あわせて6便を3月3日まで欠航すると発表しました。1000人以上に影響が出るということで、3日以降の運航は情勢をみて判断するとしています。全日空は、中東行きの便を運航しておらず、影響はないとしています。