■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）【画像】フィニッシュ後、大迫傑と鈴木健吾が抱擁健闘を称え合う今季限りでの引退を発表し、東京マラソンがラストレースとなった細田あい（30、エディオン）は日本勢トップの10位、2時間23分39秒でゴールした。最後まで笑顔でラストランを走り切った細田。フィニッシュ直前では沿道からの大声援を浴びながら、満面の笑みを見せて大きく手を挙げ、フィニッシュ