◇W杯アジア1次予選日本78ー72韓国（2026年3月1日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選4戦目で韓国（同ランク56位）と対戦。一進一退の大接戦を制して桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）新体制初勝利を飾った。日本はアジア1次リーグB組単独首位となった。桶谷HC初陣となった26日の中国戦では、前半14点リードしながらも痛恨の逆転負