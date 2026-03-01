海鮮王国・千葉VS肉の聖地・埼玉！日本一のグルメ道路と呼ばれる関東の大動脈「国道16号」の、家族で楽しめる絶品グルメを調べてきました。酒井美紀さんと人気急上昇中の子役、池村碧彩さん（9）と倉田瑛茉さん（6）や、わんぱく5人兄弟を持つ人気ユーチューバー「りこちゃさまちゃんねる」の、りこさんファミリーがロードサイドグルメをご紹介します！