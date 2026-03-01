G2「チューリップ賞」は2番人気のタイセイボーグ（牝3＝松下、父インディチャンプ）が中団やや後ろから上がり3F33秒1の末脚で、0秒1差に1〜5着がひしめく大混戦で重賞初制覇を果たした。インディチャンプはJRA重賞初勝利。松下師はカラクレナイ（フィリーズレビュー）、ショウナンザナドゥ（フィリーズレビュー）に続く桜花賞トライアル重賞3勝目。▽チューリップ賞桜花賞トライアルで3着までに優先出走権。1994年に創設。勝