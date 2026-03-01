タレントつるの剛士（50）が1日までにインスタグラムを更新。喉の不調を明かした。つるのは「私、喉（声）をやってしまい。。全く声が出なくなってしまいました。。明日からのお仕事に差し支えないよう、病院から処方していただいたお薬とともに、今日一日ひと言も声を発することなく静養しておりました」と明かした。続けて「さて、この場所は、私が読書のときや、ぼけぇ〜と考え事するときにぶらっと来る特等席。座り心地も