ドジャース大谷翔平（３１）の打順はカイル・タッカー加入でも不動だった。米メディア「クラッチポインツ」は２月２８日（日本時間１日）、「フレディ・フリーマン、カイル・タッカーと契約後のドジャースの新打順を発表」との記事を配信した。オフにカブスＦＡのタッカーを４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で獲得。デーブ・ロバーツ監督（５３）はドジャースのＭＶＰトリオによる上位打線の「解体」を明言。早々