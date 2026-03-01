若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューターｐｒｅｓｅｎｔｓ第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴＲＯＵＮＤの３組目「ぎょうぶ」がネタを披露した。２年連続で審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品は、先にネタを披露したタチマチ（８０点）、生姜猫（７８点）を超える８３点をつけて、以下のように評した。「映画とかドラマのよく