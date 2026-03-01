沼津市に住む60代の女性がSNSで知り合った人物から投資を持ちかけられ、およそ2000万円の詐欺被害に遭っていたことが分かりました。警察によりますと、沼津市に住む60代の女性は2025年11月上旬、著名企業の社長をかたる人物らとSNSで知り合い、投資の勧誘を受けました。それを信じた女性は、社長をかたる人物らが指定した投資アプリ内で、2月20日までに複数回にわたって 計2000万円を振り込んだということです。口座から現金を引き