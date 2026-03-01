俳優の唐沢寿明（62）とダウンタウンの浜田雅功（62）が、2月28日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で共演した。同い年の2人が寒空の下で下町グルメを巡りながら、夫婦関係やプライベートをざっくばらんに語り合った。【写真】夫婦ならではの表情…山口智子＆唐沢寿明の貴重2ショット浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。冬の屋外ロケに浜田は「さぶ！」「こんな寒い日やめよ