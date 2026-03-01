西武は外野の定位置を狙う仲三が2打席連続適時二塁打で好アピール。10得点と打線がつながった。ソフトバンクは外野のポジションを争う笹川、秋広がともにソロを含む2安打。ドラフト2位新人の稲川は1回無失点で2三振と好投。