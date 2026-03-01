3月2日（月）の『徹子の部屋』に、松雪泰子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！麗しい着物姿で登場、シリアスな役からコメディまで演じ分ける変幻自在の実力派俳優、松雪泰子。『徹子の部屋』には20年ぶりの出演となる。18歳で俳優デビューして今年で35年。20歳のときに出演したドラマ『白鳥麗子でございます！』が忘れられない黒柳徹子から、あの高笑いを見たいと無茶ぶりされると…。松雪は黒柳と会うのも20年