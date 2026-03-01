（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は2月28日夜、米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、政府としてすでに対応態勢を整え、現地にいる国民の安全を確保するとともに、理念が近い国や全世界のパートナーと密接な連絡と意思疎通を保っていると述べた。自身のフェイスブックに投稿した。発生後ただちに国家安全保障チームから最新の情報の報告を受けており、関連する情勢の推移を継続的に把握していると言及。国際情勢がい