現地２月28日に開催されたブンデスリーガの第24節で安藤智哉、藤田譲瑠チマ、原大智が所属するサンクトパウリは、町田浩樹が離脱中のホッフェンハイムとアウェーで対戦。１−０で勝利を収めた。筋肉系のトラブルで水曜日の練習を欠席したと地元メディアから伝えられていた安藤は間に合わず、この一戦を欠場。クラブは「筋肉系の負傷」とリリースした。この報に、インターネット上では懸念の声が上がった。 「怪我でベン