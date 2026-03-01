東京・渋谷のNHK放送センターNHKは1日、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受け、短波による24時間の日本語ラジオの臨時送信を始めた。イラン国内ではインターネットや国際電話がつながりにくくなっており、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するための対応だという。普段は「NHKワールド・ラジオ日本」として、中東向けには1日あたり6時間放送している。臨時送信では、NHKのラジオ第1の内容に加え、現地向けの情報