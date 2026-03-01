高市早苗首相高市早苗首相が2024年夏、自身の「政策に共鳴した法人・団体」に向け、支部長を務める自民党奈良県第2選挙区支部に対する「寄付のお願い」を公式ホームページ（HP）に掲載していたことが1日、分かった。同支部の政治資金収支報告書によると、直後から企業・団体献金が急増し、24年は前年の約9倍に当たる6178万円を集めた。9割超が掲載後の寄付だった。高市首相は同支部から党所属衆院議員315人に約3万円分のカタロ