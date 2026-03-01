ワンターンなら、やはり強かった。27日の5R（ダート800メートル）で単勝1・2倍の断然人気に推されたチュッチュポッポ（牝4＝盛本、父ディーマジェスティ）が5馬身差の圧勝。JRA時代には未勝利戦で2着2回、3着1回の実績がある馬で、連勝となった。名前の由来は「チュッチュ」の擬音と、ハングルで「キス」を意味する「ポッポ」が合わさったもの。「チュッチュしたくなるほどかわいい子」という、何とも愛らしい牝馬だ。昨年10月