プロ野球・ソフトバンクの笹川吉康選手が、驚きの躍動を続けています。バッティングフォームや長身でガッシリとした体格などが柳田悠岐選手に似ており“ギータ2世”としても注目されている笹川選手。2020年ドラフト2位で横浜商高からソフトバンクに入団した6年目の23歳外野手です。1軍デビューは2年前となる2024年。この年の出場は7試合にとどまりましたが、推定飛距離128メートルの豪快なプロ初ホームランを放ちました。昨季も2軍