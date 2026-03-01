AKB48〓橋彩音（28）が3月1日、都内で初写真集「ひとり姉妹」発売記念会見に出席し、衝撃の“フルーツブラ”ショットについて語った。撮影は宮古島と都内で行った。写真集冒頭に宮古島の季節のフルーツで胸元を隠したショットを掲載しており、話題に。〓橋は「ぬいぐるみとかお花で隠しているのはよく見ていたので、フルーツはどうですか？と提案させていただいて。右乳をバナナとオレンジ、左乳をドラゴンフルーツとパパイアで隠