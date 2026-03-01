猫が好きすぎるあまり猫吸いしていたお父さん。しかし、とんでもない格好で猫吸いされる状況に、複雑そうなお顔をする猫さんの様子がInstagramで話題に！投稿は記事執筆時点で61万回も再生され、「めっちゃ可愛い♡」「なんちゅう格好w」「笑わせてもらいましたw」といった声が寄せられました。 【動画：お父さんから『猫吸い』をされる黒猫→格好が…爆笑必至の『とんでもない光景』】 お父さんに猫吸いされて… Instagra