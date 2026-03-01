猫の膀胱炎とは？ 膀胱炎とは、文字通り膀胱に炎症が起こる病気です。「下部尿路疾患（FLUTD）」の一つとして分類されています。 膀胱は尿を一時的に貯蔵する臓器であり、この臓器が炎症を起こすと、猫にとって非常に不快な状態となるだけでなく、強い痛みを生じます。 そして膀胱炎には細菌感染によるものと、特発性（原因不明）のものがあり、猫の場合は特発性膀胱炎が全体の約50～60％を占めると言われています