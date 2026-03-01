ミラノ・コルティナ五輪は出場ならずスノーボード男子ハーフパイプの平野海祝が“世界記録”を樹立した。現地2月27日、米コロラド州アスペンでスノーリーグに出場。約7メートル67という驚異の高さをマークし、大会公式や海外ファンをうならせた。2022年北京五輪王者、平野歩夢を兄に持つ海祝。ミラノ・コルティナ五輪出場はならなかった23歳は、スノーリーグで観客を魅了した。スノーリーグ公式サイトは「この日のハイライト