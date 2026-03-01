1月23日に放送された『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送）の「６人兄妹の長男を代わって」という回が、「ヤングケアラーではないか？」と大炎上。同局が、一部に演出があったと明かしたことで火に油を注いだ形となった。「ウェブメディアの取材に渦中の長男が″お母さんとお父さんが悪く言われるのは嫌だ″と答え、レポーターを務めた『霜降り明星』せいや（33）が自身のラジオで騒動について真摯に話したことでようやく収束に向