瀬古歩夢が約1か月ぶりにリーグ戦復帰フランス1部ル・アーヴルは現地時間2月28日、リーグ・アン第24節でPSGをホームに迎え、0-1で敗れた。肋骨の負傷により約1か月離脱していた日本代表DF瀬古歩夢が先発復帰を果たしたなか、地元メディア「hacmen.fr」は「これほど早く、そして素晴らしい状態で復帰した選手は見たことがない」と指揮官が脱帽したと報じた。チームは2連敗を喫し、20チーム中暫定13位となった。ル・アーヴルのデ