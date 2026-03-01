◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」少し前まで日本競馬はガラパゴス化している、という声をよく耳にした。有馬記念は世界で一番馬券の売れるレースと言われ、芝で時計の速いレースから世界レコードが何度も誕生。ただ、日本馬が行う海外遠征の代表格と言えるフランスの凱旋門賞では現地の重い馬場に苦しんだ末の敗戦が続いた。日本馬の強さが外に伝わりづらく、日本は特別な場所という認識は広がっていく。もどかしい思いが募