巨人に新加入した則本昂大投手（３５）＝楽天＝が１日、沖縄・那覇で行われていた春季キャンプを打ち上げた。宮崎での１次キャンプから連日ブルペン入りするなど、若手以上の練習量で自らを追い込んだ１か月。丁寧に体とも向き合いながら、故障ゼロで完走し「けがなくできたことが一番」と総括した。オープン戦２戦目となった２２日の中日戦（北谷）で移籍後初登板、初先発し２回完全投球の圧巻デビュー。先発に復帰する今季