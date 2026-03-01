◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選Ｂ組第４戦日本７８―７２韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国に７８―７２で勝利し、桶谷大監督が就任後初白星を飾った。前半は４２―３８で折り返したが、第３クオーター（Ｑ）は５４―５５とリードを許す展開。第４Ｑは一時６点リードされたが、残り３分３０秒、先月２６日の中国戦でロースター外から復帰したジョ