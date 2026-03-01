◆明治安田Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ▽第４節藤枝２―１いわき（１日・ハワイアンズスタジアムいわき）Ｊ２藤枝は新人２人の活躍などで、今季初のアウェー戦となったいわき戦で勝利を挙げ、２勝目を挙げた。今季就任した元日本代表・槙野智章監督の下、８日の岐阜との開幕戦は０―２で敗戦。続く１４日の松本山雅戦で２―０とし、今季初勝利を挙げた。しかし、前節２１日の甲府戦は１―１で突入したＰＫ戦の末に敗れたていた