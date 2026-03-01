◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権、良）１００回目を迎えた伝統の重賞に１４頭が出走し、３番人気のレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が直線抜けだし、重賞５勝目。４年連続のＧ２勝利となった。２３年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（３着）以来、１１戦ぶり騎乗の戸崎圭太騎手は、同レース１０回目の騎乗で初勝利となった。勝