◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本78-72韓国(1日、沖縄サントリーアリーナ)2027年にカタールで行われるFIBA バスケットボール ワールドカップ本大会進出へ、日本が韓国と対戦し勝利しました。1次リーグB組2勝1敗で並ぶ相手に日本は第1クオーター、前の中国戦同様に渡邊雄太選手の豪快なダンクで先制すると、前回出場のなかったジョシュ・ホーキンソン選手の3Pシュートで連続得点。上々の滑り出しを見