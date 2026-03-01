アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領はイランに対して「反撃を実行するならば、これまでにない規模で攻撃することになる」と牽制しました。【写真を見る】トランプ大統領イランの反撃姿勢に「これまでにない規模で攻撃」トランプ大統領は1日、SNSに投稿し、「イランがこれまで以上に強力な反撃を行うと表明した」と指摘した上で、「彼らが実行するならば、我々はこれまでにない規模で攻撃すること