3月が「自殺対策強化月間」に指定されていることをご存知だろうか？これは2006年施行の「自殺対策基本法」で定められた取り組みで、今年で20年目になる。多くの会社にとって年度末に当たる3月は、環境変化が一気に押し寄せ、複数のストレスからメンタル不調に陥りやすくなるためだ。厚生労働省の自殺対策白書（2023年データ）によれば、自殺者の約6人に1人が3月に亡くなっている。特に深刻なのが40〜50代の男性。働き盛りと言われ