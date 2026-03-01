ザ・ドリフターズの加藤茶と妻のタレント・加藤綾菜が１日、都内で行われたイベント「あしたわたしに、会おう。ご自愛市ｓｐｒｉｎｇ２０２６」内でトークショーを実施。ドリフの“盟友”である高木ブーが本名でイベント観覧に応募し、落選していたことを明かした。この日８３歳の誕生日を迎えた加藤は「自分でも知らないうちに８３歳になっちゃった感じ」としつつ、「３人、先に逝った人がいますからね…。残ったのは２人