―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは公園の売店で売っていた焼きそば。本当にファイナルになりえるのか。そして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.18 「公園の売店の焼きそば」北海道に「やきそば弁当」という人気カップ焼きそばがある。あれをファイナ