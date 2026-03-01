大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年11月19日記事は取材時の状況）＊＊＊車で移動する人が多い週末。人気がある観光スポットでは大渋滞も頻繁に起き、ドライバー同士のトラブルも急増してしまう。そんな、観光地での交通トラブルに遭遇したのが、東京都に住んでいる会社員の小宮智春