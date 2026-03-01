ブンデスリーガ第24節ドルトムント対バイエルンのデア・クラシカーは2-3でアウェイチームの勝利となった。先制したのはホームのドルトムントだったが、54分と70分にバイエルンのエースであるハリー・ケインが2ゴールを挙げて逆転に成功。ドルトムントもその後得点を挙げて2-2としたが、最後にゴールネットを揺らしたのはバイエルン。ヨシュア・キミッヒが相手のクリアをそのままゴールに叩き込み、リーグ4連勝を達成した。これでバ