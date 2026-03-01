プレミアリーグ第28節バーンリー対ブレントフォードの一戦は3-4の壮絶な打ち合いとなり、後半アディショナルタイムに得点を挙げたアウェイチームが勝ち点3を積み上げた。勝利したブレントフォードはこれで勝ち点43、CL圏内の4位マンチェスター・ユナイテッドとのポイント差を5に縮めている。今季はトーマス・フランク前監督、ヨアネ・ウィッサ、ブライアン・エンベウモと主力を引き抜かれてのスタートとなったブレントフォードだが