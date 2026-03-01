ユヴェントスは今夏フランス代表FWランダル・コロ・ムアニ（27）の獲得を希望しているようだ。イタリア『TUTTOSPORT』や『Football Italia』が報じている。今シーズン公式戦17試合で6ゴール2アシストのセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチ（26）の契約が今シーズン限りとなっており、夏の退団も噂されているユヴェントス。同クラブは長期に渡って契約についての交渉を行っているが、同選手の去就は依然として不透明なままだ。