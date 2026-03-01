伊藤は3回2失点と内容に不満が残った(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日に行われた中日との壮行試合に7-3で勝利。序盤は追いかける展開となったが、5回に坂本誠志郎や小園海斗の適時打などで5点を奪い逆転。試合後半では北山亘基、藤平尚真ら救援陣が無失点に抑えリードを守り抜いた。【動画】圧倒的なパワーで柵越え連発バンテリンを沸かせた大谷翔平の打撃練習を見るバンテリンドームでの中日2連戦を連勝で