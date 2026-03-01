巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１日、プロ入り後初の春季キャンプを打ち上げた。宮崎から１か月、１軍フル帯同。「初めてのことが多かったんですけど、いろいろ学ぶことができていいキャンプになりました」と納得の表情で振り返った。１１日の紅白戦（宮崎）で１回１安打無失点の実戦デビューを飾ると、地元・沖縄凱旋（がいせん）となった１７日のロッテとの練習試合では２回を投げて２安打無失点１Ｋ。