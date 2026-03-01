◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権、良）桜切符をかけた若き３歳牝馬によるＧ２が１５頭で行われ、１番人気のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は直線猛然と追い込むも、３着に終わった。今回、初コンビを組んだ武豊騎手＝栗東・フリー＝の４０年連続重賞Ｖ、母シンハライトとの当レース初の母子制覇も達成できなかったが