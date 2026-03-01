東京・中央区でマンションの一室が焼ける火事があり、マンションは黒煙に覆われ、一時騒然としました。1日午前10時過ぎ、中央区築地の10階建てマンションで「セージの葉っぱを部屋の中でたいていたらそれが布団に燃え移った」と火元の住人から通報がありました。火は約2時間後に消し止められ、この火事によるけが人はいませんでした。