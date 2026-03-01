加藤茶（83）加藤綾菜（37）夫妻が1日、都内で、トークイベント「元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣」に出席した。同トークイベントは、主婦の友社「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」イベントの一部として開催した。「夢は1つ」とした茶。「いつまでも舞台に立ってお客さんに喜んでいただきたい」と目を輝かせた。「90歳を過ぎてお笑いやっているのは（高木）ブーさんだけかな？」とすると、「93歳でウクレレを