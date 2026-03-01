3月1日、中山競馬場で行われた11R・中山記念（G2・4歳上オープン・芝1800m）は、戸崎圭太騎乗の3番人気、レーベンスティール（牡6・美浦・田中博康）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に4番人気のカラマティアノス（牡4・美浦・奥村武）、3着に2番人気のエコロヴァルツ（牡5・栗東・牧浦充徳）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。1番人気で幸英明騎乗、セイウンハーデス（牡7・栗東・橋口慎介）は、12着敗退。【毎日王冠】レーベ