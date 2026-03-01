陸上の東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、ラストランを終えた女子の細田あい（エディオン）が大粒の涙を流した。今季限りでの引退を表明している細田は、２時間２３分３９秒で日本勢トップの１０位だった。レース後には「本当にケガとかも多かったし、山あり谷ありじゃないけど、簡単に競技の結果を出していた人生ではなかった。でもそれがあったから強くなれた部分もあった」としみじみ語った。沿道か