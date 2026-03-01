3月1日、阪神競馬場で行われた11R・チューリップ賞（G2・3歳オープン・牝・芝1600m）は、西村淳也騎乗の2番人気、タイセイボーグ（牝3・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に8番人気のナムラコスモス（牝3・栗東・大橋勇樹）、3着に1番人気のアランカール（牝3・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:34.3（良）。【新馬/阪神5R】インディチャンプ産駒 タイセイボーグがデビューVインディチャンプ産駒西村淳也騎乗の