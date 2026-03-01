日本陸連強化委員会の高岡寿成シニアディレククター（ＳＤ）が、東京マラソン（１日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り）のレースを総括をした。スタート前から暑さが懸念されていたが、男子は日本記録保持者の大迫傑（リーニン）が２時間５分５９秒で日本人トップの１２位に入り、１０秒遅れの１３位で鈴木健吾（横浜市陸協）が食い込んだ。高岡ＳＤは「今日の１５度というコンディションの中で、２時間５、６分台を出せたことは